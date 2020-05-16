В Уфе пожар уничтожил два автомобиля и кровлю дома

В Уфе пожар уничтожил два автомобиля в гараже и разрушил кровлю жилого дома. Возгорание произошло в частном доме на улице Луговой 16 мая. На место выехали сотрудники МЧС и муниципальная пожарная часть Нагаево.
Прибывшие пожарные установили, что пожар затронул площадь 15х12 метров в кирпичном двухэтажном доме. Пожарные начали работу по ликвидации пламени и защите ближайших домов. Через час после вызова пожарной бригады огонь был остановлен.
ГУ МЧС по РБ сообщает, что погибших и пострадавших при пожаре нет. Причины пожара пока неизвестны. Их будет устанавливать дознаватель МЧС.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РБ