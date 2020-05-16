В Уфе пожар уничтожил два автомобиля и кровлю дома

В Уфе пожар уничтожил два автомобиля в гараже и разрушил кровлю жилого дома. Возгорание произошло в частном доме на улице Луговой 16 мая. На место выехали сотрудники МЧС и муниципальная пожарная часть Нагаево.

Прибывшие пожарные установили, что пожар затронул площадь 15х12 метров в кирпичном двухэтажном доме. Пожарные начали работу по ликвидации пламени и защите ближайших домов. Через час после вызова пожарной бригады огонь был остановлен.

ГУ МЧС по РБ сообщает, что погибших и пострадавших при пожаре нет. Причины пожара пока неизвестны. Их будет устанавливать дознаватель МЧС.

В результате пожара произошло обрушение кровли дома, также огнем уничтожены два автомобиля, находящихся в гараже. В тушение пожара задействовано 5 единиц техники и 13 человек личного состава. Работы по проливке и разбору конструкций продолжаются. Пресс-служба ГУ МЧС по РБ