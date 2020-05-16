«Меня убейте, потом сломаете памятник»: житель Башкирии, установивший бюст Колчаку, встал на его защиту

История с незаконно установленным памятником Александру Колчаку, политическому деятелю и ученому, продолжается. В Стерлитамаке, как ранее сообщал bash.news, 15 мая был установлен монумент Колчаку на улице Мира. Сегодня местная администрация заявила о незаконности установки и подняла вопрос о сносе бюста.

Но на защиту памятника встал местный житель Тагир Ибрагимов, который и поставил этот бюст. К монументу прибыли сотрудники правоохранительных органов, рабочие и трактор. Они собирались снести бюст, но им это не удалось.

Тагир Ибрагимов наметил торжественное открытие монумента на 18 мая. 15 числа монумент открыли неофициально, но это жителям города не понравилось, и они обратились в городскую мэрию. Депутат Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин в беседе с «Собкор02» отметил, что решение администрации Стерлитамака верное.

Решение стерлитамакских властей о сносе памятника считаю абсолютно верным. Александр Колчак является государственным преступником, его личность пытались реабилитировать несколько раз через суды, но безуспешно. Более того, торжественное открытие памятника белому адмиралу анонсируется тогда, когда массовые мероприятия запрещены. Я уже направил по этому поводу запросы в правоохранительные органы. Дмитрий Чувилин, Депутат Госсобрания Башкирии

Сам житель города активно защищал монумент и не собирался отступать. Забравшись на монумент, он начал восклицать.

Меня убейте, потом сломаете памятник! Памятник я ломать никому не дам! Можете меня вместе с ним забрать. Тагир Ибрагимов

Фото: скриншот видео