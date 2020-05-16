«Меня убейте, потом сломаете памятник»: житель Башкирии, установивший бюст Колчаку, встал на его защиту

История с незаконно установленным памятником Александру Колчаку, политическому деятелю и ученому, продолжается. В Стерлитамаке, как ранее сообщал bash.news, 15 мая был установлен монумент Колчаку на улице Мира. Сегодня местная администрация заявила о незаконности установки и подняла вопрос о сносе бюста.
Но на защиту памятника встал местный житель Тагир Ибрагимов, который и поставил этот бюст. К монументу прибыли сотрудники правоохранительных органов, рабочие и трактор. Они собирались снести бюст, но им это не удалось.
Тагир Ибрагимов наметил торжественное открытие монумента на 18 мая. 15 числа монумент открыли неофициально, но это жителям города не понравилось, и они обратились в городскую мэрию. Депутат Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин в беседе с «Собкор02» отметил, что решение администрации Стерлитамака верное.
Сам житель города активно защищал монумент и не собирался отступать. Забравшись на монумент, он начал восклицать.
Фото: скриншот видео
Видео: очевидцы