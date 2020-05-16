Раскуроченное авто: в Башкирии в результате ДТП погиб человек

В Башкирии произошло очередное смертельное ДТП. На этот раз посреди дня. Зафиксирована авария сегодня в Октябрьском.

По сообщению Главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, сегодня в 16 часов дня произошло ДТП на 2 км дороги Октябрьский-Туймазы. Столкнулись «Datsun on-DO» и встречная «Газель». В итоге легковушка превратилась в металлическое месиво.

В результате аварии погиб на месте водитель легкового автомобиля – 40-летний житель Туймазов. Водитель «Газели» и пассажир одного из автомобилей были госпитализированы с травмами. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС, все подробности уточняются.