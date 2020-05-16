В Уфе остановили строительство Восточного выезда из-за вспышки коронавируса

Строительство крупнейшего инфраструктурного объекта, Восточного выезда из Уфы, приостановлено. На объекте выявлена вспышка коронавируса среди рабочих. По данным Роспотребнадзора, с диагнозом COVID-19 госпитализированы 13 работников.

Ещё 177 человек отправили на самоизоляцию. Их разместили в одном из уфимских хостелов. Напомним, что всего в стационарах Башкирии проходят лечение 634 человека. 34 зараженных находятся в тяжелом состоянии, 12 подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся 713 легких пациентов.