В Уфе остановили строительство Восточного выезда из-за вспышки коронавируса

Строительство крупнейшего инфраструктурного объекта, Восточного выезда из Уфы, приостановлено. На объекте выявлена вспышка коронавируса среди рабочих. По данным Роспотребнадзора, с диагнозом COVID-19 госпитализированы 13 работников.
Ещё 177 человек отправили на самоизоляцию. Их разместили в одном из уфимских хостелов. Напомним, что всего в стационарах Башкирии проходят лечение 634 человека. 34 зараженных находятся в тяжелом состоянии, 12 подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся 713 легких пациентов.
Наибольшее количество больных коронавирусной инфекцией в уфимских больницах. На втором месте Нефтекамск – 69 больных проходят лечение. В Салавате в городской больнице находятся 22 ковид-зараженных, 21 в Чишминской ЦРБ.
17-й жертвой коронавирусной инфекции в регионе стала 59-летняя жительница Балтачевского района. За минувшие сутки в Башкортостане зафиксировали 89 случаев заражения COVID-19.