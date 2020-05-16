В Башкирии для школьников проводят онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ

Для выпускников школ продолжаются онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ. Занятия проводят преподаватели школ, высших учебных заведений. Если раньше консультации проводились по русскому языку и математике, теперь к этим предметам добавили географию, английский и французский языки, обществознание.

В ближайшее время начнётся подготовка и по биологии. Углублённо изучаются вопросы, на которых чаще всего ученики ошибались на прошлых экзаменах. Дистанционные консультации перед ЕГЭ проводились и раньше, но на этот раз они организованы на более качественном уровне.

ОГЭ в 2020 году проводиться не будет. ЕГЭ смещен на более поздние сроки. Планируется, что экзамен начнет проводиться с 19 июня.

Ильдус Шаяхметов, проректор Башкирского института развития образования