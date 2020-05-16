В Уфе мужчину с туберкулезом выгнали из квартиры жить в подъезд

Один из уфимских подъездов в качестве жилья облюбовал местный житель. Примечательно, что, помимо прописки в этом доме, он имеет в собственности квартиру. Правда, туда его не пускает родной дядя.
Двери собственной квартиры для Ирека Шакирова закрыты уже неделю: его не пускает родной дядя. Они оба являются собственниками жилплощади, только один проживает в уютном доме, а другой – в подъезде. Эта ситуация повлияла и на личную жизнь Ирека Тарифовича. Его жена вернулась к своему бывшему мужу, оставив в одиночку разбираться с жилищными проблемами.
Жильцы хоть и не рады такому соседству, но по-человечески поддерживают Ирека. Вчера они вызывали полицию, чтобы те помогли бедолаге вернуться домой. Но стражи порядка лишь развели руками и посоветовали обратиться мужчине в суд.
Так как статья за бомжевание осталась еще в Советском Союзе, сейчас кроме как определить его в приют, и то по желанию, сделать ничего нельзя. Ирек Шакиров называет эту идею абсурдом при имеющемся в собственности жилье. Соседи планируют организовать сбор средств на адвоката для мужчины.
Хоть Ирек Тарифович и в ссоре с супругой, но она старается его поддерживать. Носит еду несколько раз в день, теплые вещи. Все важные документы у нее на хранении, в том числе и паспорт мужчины, а также бумаги, подтверждающее право собственности на квартиру.
Юристы видят в действиях дяди Ирека Шакирова признаки уголовно-наказуемого преступления, а именно по статье «Самоуправство». Но так как это дело частного обвинения, Иреку необходимо самому обратиться в мировой суд.
За весь съемочный день мы не смогли застать дядю Ирека дома, на связь с нами он тоже не вышел. Но, как говорят соседи, тот просто брезгует племянником. Способствует этому ряд факторов, в числе которых – хронический туберкулез и несколько тюремных сроков Ирека Тарифовича. Несмотря на это, последний все еще верит в торжество закона.