В Уфе мужчину с туберкулезом выгнали из квартиры жить в подъезд

Один из уфимских подъездов в качестве жилья облюбовал местный житель. Примечательно, что, помимо прописки в этом доме, он имеет в собственности квартиру. Правда, туда его не пускает родной дядя.

Двери собственной квартиры для Ирека Шакирова закрыты уже неделю: его не пускает родной дядя. Они оба являются собственниками жилплощади, только один проживает в уютном доме, а другой – в подъезде. Эта ситуация повлияла и на личную жизнь Ирека Тарифовича. Его жена вернулась к своему бывшему мужу, оставив в одиночку разбираться с жилищными проблемами.

Не пускает. Участковый говорит: «Судись». А где я буду жить, пока суд да дело? Ирек Шакиров

Жильцы хоть и не рады такому соседству, но по-человечески поддерживают Ирека. Вчера они вызывали полицию, чтобы те помогли бедолаге вернуться домой. Но стражи порядка лишь развели руками и посоветовали обратиться мужчине в суд.

Они говорят, что тут подъезд, общественное место, тут могут быть вещи. А как же бомжевание? У нас в стране статьи за бомжевание нет. Татьяна Майорова, соседка

Так как статья за бомжевание осталась еще в Советском Союзе, сейчас кроме как определить его в приют, и то по желанию, сделать ничего нельзя. Ирек Шакиров называет эту идею абсурдом при имеющемся в собственности жилье. Соседи планируют организовать сбор средств на адвоката для мужчины.

Днем двери открыты, ему нужно выходить. В подъезде он не гадит, у него всегда все чисто. Все убирает, все аккуратно сложено. Когда спать ложится, мы двери закрываем, потому что холодно. Татьяна Горшкова, соседка

Хоть Ирек Тарифович и в ссоре с супругой, но она старается его поддерживать. Носит еду несколько раз в день, теплые вещи. Все важные документы у нее на хранении, в том числе и паспорт мужчины, а также бумаги, подтверждающее право собственности на квартиру.

Мне пришлось уехать к себе. Ношу горячие обеды. Но больше пока я ничем помочь не могу. Жанна Шамсутдинова, супруга Ирека Шакирова

Юристы видят в действиях дяди Ирека Шакирова признаки уголовно-наказуемого преступления, а именно по статье «Самоуправство». Но так как это дело частного обвинения, Иреку необходимо самому обратиться в мировой суд.