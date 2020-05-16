В Башкирии многодетный отец в одиночку воспитывает детей от двух браков

Первые доблестные отцы. Общественная палата в Башкортостане в этом году учредила новую награду. Участниками стали 106 мужчин.
Самому старшему кандидату в этом году исполнилось 90 лет, самому молодому – 28. Среди них многодетные папы, родители, которые воспитали едва ли не роту военных, отцы-одиночки, герои, спасшие жизни, дедушки, воспитавшие внуков и многие другие. Мы пообщались с папой, который самостоятельно воспитывает детей от двух браков.
В семье Ракиповых девочки точно чувствуют себя под надёжной защитой. Когда собираются вместе, видно: мужчин здесь явно больше. Причём инициалы у них одинаковые: Ракипов Д.А. – все имена на букву «д».
Анас Аглямович вырастил двоих сыновей от первого брака. Денис и Давид уже сами стали отцами. Сейчас мужчина воспитывает детей уже от второй жены. 16-летняя Радмила и 17-летний Дамир живут с папой. Юноша готовится к поступлению в университет. Планирует стать программистом.
Радмила на занятиях в художественной школе. Пошла по стопам отца. Анас Аглямович с детства рисует. Несколько лет работал архитектором района.
Так вышло, что оба брака Анаса Аглямовича распались. Суд определил детей к отцу. Как показало время, совсем не зря.
3 поколения Ракиповых. Вместе они способны уместиться только в большой комнате на огромном диване. Официально нет такого понятия отец-одиночка. Впрочем, на деле так и получилось, любящие дети и внуки. Одиноким папой Анас Аглямович не стал.