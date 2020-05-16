В Башкирии многодетный отец в одиночку воспитывает детей от двух браков

Первые доблестные отцы. Общественная палата в Башкортостане в этом году учредила новую награду. Участниками стали 106 мужчин.

Самому старшему кандидату в этом году исполнилось 90 лет, самому молодому – 28. Среди них многодетные папы, родители, которые воспитали едва ли не роту военных, отцы-одиночки, герои, спасшие жизни, дедушки, воспитавшие внуков и многие другие. Мы пообщались с папой, который самостоятельно воспитывает детей от двух браков.

В семье Ракиповых девочки точно чувствуют себя под надёжной защитой. Когда собираются вместе, видно: мужчин здесь явно больше. Причём инициалы у них одинаковые: Ракипов Д.А. – все имена на букву «д».

Отец сказал, чтобы у сыновей были имена на букву «д». Надеюсь, мы будем продолжать этот род Ракиповых. Денис Ракипов

Анас Аглямович вырастил двоих сыновей от первого брака. Денис и Давид уже сами стали отцами. Сейчас мужчина воспитывает детей уже от второй жены. 16-летняя Радмила и 17-летний Дамир живут с папой. Юноша готовится к поступлению в университет. Планирует стать программистом.

Папа бывает моментами очень мягок, даже чересчур, иногда слишком много нам позволяет. Мы, конечно, иногда пользуемся этим. Допустим, поспать побольше. А так-то мы стараемся учиться. Мы понимаем, что у нас 11 и 9 класс. Что и моей сестрёнке надо поступить, и мне надо поступить. И мы сами пытаемся подготовиться, не надеемся, что папа нас будет подгонять как-то. Дамир Ракипов

Радмила на занятиях в художественной школе. Пошла по стопам отца. Анас Аглямович с детства рисует. Несколько лет работал архитектором района.

Она сама желала. Я совсем не учил её. Это, наверное, зов сердца. Я тоже по зову сердца. Анас Ракипов

Так вышло, что оба брака Анаса Аглямовича распались. Суд определил детей к отцу. Как показало время, совсем не зря.