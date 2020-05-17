В Башкирии распустилась местная «сакура»

В парке имени Матросова ежегодно на деревьях распускаются удивительные цветы. В народе их прозвали «башкирской сакурой». Фотографироваться на их фоне стало для жителей столицы доброй традицией.

Уфимцы делают романтичные снимки на фоне декоративных яблонь, которые прозвали «башкирской сакурой». Пандемия коронавируса не помешала жителям даже в масках сделать себе романтичные фотографии. Желающих сфотографироваться с яблонями-красавицами много даже в пасмурную погоду.