В Башкирии распустилась местная «сакура»

В парке имени Матросова ежегодно на деревьях распускаются удивительные цветы. В народе их прозвали «башкирской сакурой». Фотографироваться на их фоне стало для жителей столицы доброй традицией.
Уфимцы делают романтичные снимки на фоне декоративных яблонь, которые прозвали «башкирской сакурой». Пандемия коронавируса не помешала жителям даже в масках сделать себе романтичные фотографии. Желающих сфотографироваться с яблонями-красавицами много даже в пасмурную погоду.
Зрелище в парке действительно стоит того, чтобы запечатлеть это на память. Красота яблонь не оставляет равнодушными никого. Помимо своего прекрасного вида, цветы на деревьях дарят окружающим приятный аромат. Аромат, кстати, привлекает не только людей, но и пчёл. Известно, что декоративные яблони являются хорошими медоносами. Цветёт «башкирская сакура» недолго – примерно две недели.