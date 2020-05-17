В Уфе завершается строительство новой инфекционной больницы

Через неделю в Уфе завершится строительство новой инфекционной больницы. Объект планируется сдать 25 мая. Больница была построена для заражённых коронавирусом.

На этой неделе Главе Башкирии Радию Хабирову сообщили о том, что стройка новой инфекционной больницы приближается к финалу. Объект планируется сдать уже через неделю – 25 мая. Новая больница предстала перед жителями Башкирии очень символично – в виде цветка курая.

Новый инфекционный центр разделён на три отделения. Из них два лечебных и одно реанимационное. В каждом отделении по два корпуса, также есть ещё один корпус – административное здание. Оттуда будут выписывать пациентов. Кроме этого, в административном здании расположено общежитие для врачей и вспомогательные корпуса, где находятся прачечная, лаборатории, станция дезинфекции и аптека.

Сейчас работы всё ещё идут. Строители заканчивают работы над установкой теплового оборудования, готов котлован под очистные сооружения – всё это планируется завершить к середине следующей недели. Также установлена кислородная станция для работы аппаратов ИВЛ. Объём кислорода для аппаратов будет хватать несколько месяцев.

Также на территории новой больницы высажено около 400 елей и сосен. По словам главы администрации Уфимского района, деревья помогут создать благоприятную атмосферу для пациентов.