Российским вузам предложили не повышать стоимость обучения в 2020 году

Минобранауки рекомендует вузам предоставить рассрочку студентам на платное обучение. Кроме этого, многие вузы поддержали идею не повышать стоимость обучения, а оставить её на уровне 2019 года. Определять стоимость обучения в большей степени будет министерство образования.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал о том, что вузы должны предоставить максимальные рассрочки студентам на платное обучение. Кроме этого, большинство вузов поддержало идею не поднимать стоимость обучения в этом году. Она сохранится на уровне 2019 года.

Принципы определения стоимости обучения всё же будут определены министерством, добавил Фальков. Вуз не сможет самостоятельно установить сумму, некоторые принципы будут опеределны министерством. Например, один и тот же профиль обучения в разных вузах не может стоить в одном 20 000, а в другом 120 000, пояснил министр.