Упала со скалы: в Дубае трагически погибла известный уфимский фотограф

В пятницу 15 мая в Дубае умерла известный фотограф из Уфы Юлия Хабибуллина. Она также была известна как Юлия Мэй. Девушка пыталась сделать красивую фотографию у края скалы, но потеряла равновесие и упала.
Известный фотограф из Уфы Юлия Хабиблуллина погибла в минувшую пятницу 15 мая в Дубае. По словам свидетелей, Юлия хотела сделать фотографию у края скалы. Но девушка не смогла удержаться и упала с большой высоты. Сейчас близкие погибшей собирают финансовую помощь семье девушки.
В последние месяцы Юлия жила и работала в Дубае. По последним данным, тело погибшей до сих пор находится в Эмиратах. Семья собирает средства на возвращение тела. По словам очевидцев, девушка упала на острие скалы с высоты 10 метров.
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким Юлии. Помочь семьей Хабибуллиных можно перечислив средства на карту матери погибшей.