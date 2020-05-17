В Башкирии предприниматели могут получить 30 млн рублей на развитие придорожного сервиса

30 миллионов рублей могут получить предприниматели в Башкортостане на развитие придорожного сервиса. Первые заявки уже поступили на этой неделе, сообщили в Госкомитете по торговле. В республике смягчили условия для проектов: если раньше объем инвестиций должен был составлять минимум 100 млн рублей, то сейчас – 50, а для районов Зауралья и северо-востока – 10.

Придорожные кафе и гостиница – это бизнес, который требует постоянных расходов, говорит предприниматель и собственник такого сервиса у села Инзер на трассе Уфа-Белорецк Минихан Гайнетдинов. Сейчас понадобилось поменять плитку при входе, хотя старую меняли прошлым летом. Решили потратить втрое больше – взяли качественнее. Чтобы организовать все задуманное – большой кемпинг – требуется около 20 млн рублей вложений. Если будут деньги, то будет и башкирская национальная юрта, и бани, и станция техобслуживания авто, а также санузлы. Канализация – это самое дорогое. За семь лет существования бизнеса заработать на все это самостоятельно не удалось. Если будет помощь от государства, то можно говорить о переменах.

Чтобы дать толчок для развития придорожных кафе и, как следствие, внутреннего туризма, в Башкортостане смягчили условия для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики.

Раньше порог был 100 млн рублей, сейчас – 50. А для районов Зауралья и северо-востока – всего 10. Также инвесторы могут получить субсидию – не более 30 млн рублей или 50% от всех затрат. В республиканском Госкомторговли заявляют об уникальности практики среди российских регионов.

По протяженности дорог Башкортостан на втором месте в России после Алтайского края, где 55 тысяч 632 км, в республике – 47 700. В Приволжском федеральном округе Башкортостан на первом месте, занимает 14% сети. Дорога как организм формирует собственную экономическую зону и рождает сервис. Нельзя проехать тысячу км на домашних бутербродах и накормить ими всю семью.

Семейные путешественники – это ядро туристов, говорят эксперты. А средний чек, который они готовы оставить в придорожном кафе, – 250-350 рублей и провести здесь около часа своего времени. Опрошенные нами эксперты считают, что следует подходить к вопросу комплексно.