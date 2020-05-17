«Люблю своих дочурок»: в Башкирии женщина, выбросившая младенца на помойку, изображала примерную мать в соцестях

В Туймазах женщина родила младенца и выкинула на помойку, мальчик выжил. Это уже ее третий по счету ребенок: двух дочерей у мамаши забрали, а сама она находится под подпиской о невыезде. По факту уже возбуждено уголовное дело.

Корреспонденту БСТ удалось поговорить с горе-матерью и найти того самого пенсионера, который обнаружил ребенка. Кстати, комментаторы в соцсетях уже прозвали дедушку ангелом-хранителем младенца.

Пенсионер от волнения не может подобрать слов, одни эмоции. Фарит Галлямович наткнулся на страшную находку первым. Проходя мимо мусорных контейнеров, он обратил внимание на торчащие из полиэтиленового мешка пальцы. Подойдя ближе, мужчина оцепенел от шока.

Проходил вот этот контейнер, слышу: писк какой-то непонятный. Вот такой полиэтиленовый пакет был. Я его подымаю, смотрю: маленькие такие ручки, пальчики… Смотрю: шевелится, кряхтит. Фарит Гайсин, житель г. Туймазов

В мусорном баке мальчик пробыл около трех часов. Мужчина отнес малыша в теплое помещение и вызвал экстренные службы. По горячим следам стражи порядка вышли на горе-мамашу. Ею оказалась 36- летняя жительница Туймазов Алия Гимранова.

Пока женщина находится под подпиской о невыезде. По имеющейся информации, Алия переехала из Октябрьского в Туймазы год назад после развода с мужем. Почему она решила избавиться от новорожденного, оставив умирать в холодном баке, сейчас выясняют правоохранители. С журналистами она не захотела говорить.

Удивительно, но женщина уже воспитывала двух дочерей. Все они жили в квартире у брата. Стоит отметить, что когда Алия рожала третьего ребенка, дома никого не было.

Примечательно, что семья не состояла на учете в органах опеки. Хотя до этого, у Алии Гимрановой уже были проблемы с законом, пусть и масштабом меньше, но этот факт уже должен был подтолкнуть надзорные органы взять семью на карандаш. Поэтому на следующий день прокуратура организовала проверку.