«Хотели поугарать»: в Башкирии парень ради видео жестоко избил инвалида

Страшный инцидент произошел накануне в Стерлитамаке. Молодой парень забавы ради устроил на камеру бойню с инвалидом.

В Стерлитамаке молодой человек напал на пожилого мужчину. Как говорят местные жители, у дедушки есть психические отклонения. Таких обычно называют «странными», однако сам он не ведет себя агрессивно.

В эти выходные к его квартире подошли несколько подростков. Самый смелый из них начал долбиться в его дверь, другие – снимали все происходящее на смартфон. Когда мужчина вышел на лестничную клетку, в его сторону посыпался отборный мат. Инвалида начали задирать.

Дедушка замахнулся на обидчика палкой, после чего получил жесткий удар по лицу. Подросток повалил его на пол и начал добивать ногами. Все это зафиксировано в последних секундах видеосъемки.

Жители Стерлитамака узнали юношу. Им оказался 17-летний Айдар Б. Известно, что молодой человек занимался один из видов боевых искусств, в социальных сетях у него несколько страничек. Свою основную он уже удалил, а вот с другой, в которой подписан «Бандитом», пытался выяснить у админов одного из местных пабликов, кто «слил» злополучную видеозапись.

Некоторым из неравнодушных жителей удалось даже пообщаться с одним из его близких знакомых.

Говорят, что просто хотели поугарать. Потом якобы он поднялся обратно попросить прощения, но дед послал его. Врет, наверное. Конечно, всем сейчас хочется найти этого урода. Борис Иванов, житель Стерлитамака