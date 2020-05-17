«Хоронили в двух гробах»: в Башкирии девушка умерла на родах вместе с младенцем

В Башкирии в Чекмагуше накануне умерла 24-летняя девушка. Через два месяца у нее должен был родиться малыш, однако жизнь распорядилась иначе.

Для семьи Альфии Сафиуллиной (имя и фамилия изменены – прим. редакции) жизнь больше никогда не станет прежней. Сейчас в ее доме траур, никто не может поверить в произошедшее.

Девушка жила полноценной жизнью в Чекмагуше, строила свою семью. Вместе с супругом они ждали малыша. Беременность с точки зрения врачей была абсолютно «штатной».

Все произошло на прошлой неделе. На седьмом месяце беременности Альфия внезапно почувствовала себя плохо. Она начала терять силы и угасать прямо на глазах. Обеспокоенные родственники немедленно вызвали скорую.

Девушку в экстренном порядке госпитализировали в районную больницу. У ее супруга и родителей началось напряженное ожидание, которое разорвало сообщение врачей – Альфия скончалась. Малыша, к сожалению, не удалось спасти.

Вскоре выяснилось, что у девушки были серьезные проблемы с сосудами. В тот вечер у нее отошел тромб, врачи попытались сделать кесарево, чтобы спасти ребенка. Но время было против них – девушка и ее малыш погибли практически сразу же.

Это очень жутко, никто не ожидал. Она училась со мной в одной школе на класс младше. Иногда общались. Ребеночка очень ждала. На похороны пришли все, кто ее знал. Их хоронили в двух гробах: один для нее, а второй, совсем крохотный, для малыша. Марина К., жительница Чекмагуша