Жительница Башкирии стала жертвой афериста

Жительница Белорецкого района стала жертвой афериста. Обманным путем злоумышленник похитил крупную сумму денег. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сказал, что на ее имя оформляется кредит на 350 тысяч рублей. Для того, чтобы денежные средства поступили на её счет, ей нужно сказать пароль.

После поступления денежных средств, звонивший пояснил, что в целях безопасности её нужно перевести все денежный средства на предоставленные им абонентские номера. Только после того, как она провела все операции, у нее закралось подозрение, что она попалась на удочку мошенников.

пресс-служба МВД по Башкирии

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся поиски злоумышленника. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция предупреждает! Никому не сообщайте свои пароли и пин-коды банковских карт.

пресс-служба МВД по Башкирии