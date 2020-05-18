Жительница Башкирии стала жертвой афериста

Жительница Белорецкого района стала жертвой афериста. Обманным путем злоумышленник похитил крупную сумму денег. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сказал, что на ее имя оформляется кредит на 350 тысяч рублей. Для того, чтобы денежные средства поступили на её счет, ей нужно сказать пароль.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся поиски злоумышленника. Обстоятельства произошедшего выясняются.