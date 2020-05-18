Житель Башкирии сбил 14-летнего велосипедиста

Накануне, 17 мая, произошло серьёзное ДТП. В аварии пострадал 14-летний подросток. Несчастный случай произошёл на автодороге Ишимбай-Карайганово-Стерлитамак.
33-летний водитель за рулём «ВАЗ» двигался в сторону города. Но на дорогу внезапно выехал подросток на велосипеде. Водитель автомобиля не успел затормозить, и произошло столкновение.
Пострадавшего подростка оперативно госпитализировали. Мальчик получил разного рода травмы. Сейчас ему оказывается необходимое лечение в больнице.
Фото: ГИБДД РБ.