В ВОЗ раскритиковали популярный метод защиты от коронавируса

В ВОЗ сообщили о том, что распылении, или фумагация дезинфицирующих веществ в закрытых помещениях не даёт никакого эффекта в борьбе с COVID-19. Это может привести к раздражению кожных поверхностей, повреждению глаз и органов дыхательной системы. Дезинфицировать поверхности лучше с помощью тряпок, пропитанных специальными средствами. Перед этим нужно удалить все остатки органических веществ на той поверхности, которую вы хотите обработать.