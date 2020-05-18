В ВОЗ раскритиковали популярный метод защиты от коронавируса

В Всемирной организации здравоохранения сообщили о том, что распыление дезинфицирующих веществ в закрытых помещениях не помогает защититься от коронавируса. Этот метод неэффективен вне зон прямого попадания вещества. Кроме этого, это может вызвать повреждение некоторых человеческих органов.
В ВОЗ сообщили о том, что распылении, или фумагация дезинфицирующих веществ в закрытых помещениях не даёт никакого эффекта в борьбе с COVID-19. Это может привести к раздражению кожных поверхностей, повреждению глаз и органов дыхательной системы. Дезинфицировать поверхности лучше с помощью тряпок, пропитанных специальными средствами. Перед этим нужно удалить все остатки органических веществ на той поверхности, которую вы хотите обработать.
ВОЗ рекомендует не распылять дезинфицирующие вещества на улице. Из-за контакта с грязью они просто теряют свой эффект. Что касается распыления на людей, то это не рекомендуется ни в коем случае. Кроме физического, такое действие может нанести человеку психологический вред. Распыление на человека может также привести к рвоте, раздражению глаз и коже, бронхоспазме.