В Башкирии под окнами многодетной семьи решили устроить свалку

В деревне Новая Чишминского района ожидается изменение инфраструктуры. В населенном пункте планируют установить дополнительную площадку для бытовых отходов. Однако не все поддерживают хорошую инициативу.

Оказывается, мусорные контейнеры решили установить прямо в центре поселения. К тому же место будущей свалки находится прямо под домом многодетной семьи. Конечно, возмущенные жильцы против такого вонючего соседства.

В деревне уже есть площадка для утилизации бытовых отходов. А новые контейнеры пытаются установить ещё с 2019 года. На место мусорки уже завезли щебень и песок, но противостояние пенсионеров и детей временно затормозило строительство мусорной площадки.