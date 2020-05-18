Экзамены в российских вузах могут пройти дистанционно

В регионах, где позволит эпидемиологическая ситуация, экзамены в вузах могут пройти в традиционной форме. Но ориентация в целом идёт на дистанционный формат. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Если коронавирусная ситуация в отдельных регионах страны будет позволять проводить экзамены в традиционной форме, то дистанционных экзаменов не будет. Решение этого вопроса будет зависеть от ситуации в конкретном регионе. Фальков добавил, что 77 % российских вузов сохранили защиту ВКР и госэкзамены. Остальные 23 % вузов оставили только защиту выпускных квалификационных работ.