В Уфе водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места аварии

16 мая в Уфе произошло серьёзное ДТП. Около 15:00 напротив дома №2 по улице Паромной водитель сбил 10-летнего ребёнка. Виновник аварии поспешил скрыться с места происшествия.

Известно, что мальчик передвигался на велосипеде. После того, как был сбит ребёнок, водитель не остановился и даже не узнал о состоянии пострадавшего. Юный велосипедист получил травмы ноги и был доставлен в больницу.

Пострадавшему оказали необходимую помощь, а после отпустили с родителями домой. Виновник аварии объявлен в розыск. К сожалению, установить марку машины не удалось.

Всех, кто стал свидетелем данного происшествия или обладает какой-либо информацией по данному факту, просим позвонить по телефонам: 237-02-02 либо 02. Конфиденциальность гарантируется.

пресс-служба ГИБДД по РБ 

Фото: ГИБДД РБ. 