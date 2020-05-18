В Уфе водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места аварии

16 мая в Уфе произошло серьёзное ДТП. Около 15:00 напротив дома №2 по улице Паромной водитель сбил 10-летнего ребёнка. Виновник аварии поспешил скрыться с места происшествия.
Известно, что мальчик передвигался на велосипеде. После того, как был сбит ребёнок, водитель не остановился и даже не узнал о состоянии пострадавшего. Юный велосипедист получил травмы ноги и был доставлен в больницу.
Пострадавшему оказали необходимую помощь, а после отпустили с родителями домой. Виновник аварии объявлен в розыск. К сожалению, установить марку машины не удалось.
Фото: ГИБДД РБ.