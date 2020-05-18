Стало известно о первых кандидатах на вакцинацию от коронавируса в России

Первыми вакцину от коронавируса в России получат врачи, которые работают с заражёнными COVID-19. Также в очереди на вакцину будут стоять люди, которые обычно контактируют с большим количеством людей. Например, это кассиры, водители такси, волонтёры, билетёры.

Остальные люди в вакцинации пока не нуждаются, заявил специалист. Вакцинацию можно будет применять уже потом на всех остальных. По мнению Зуева, прививку от коронавируса будут делать так же, как и прививку от гриппа. Коронавирус будет действовать, как сезонный вирус. Возможно, он будет вспыхивать два раза в год – поздней осенью и ранней весной. Именно в это время у людей наблюдается ухудшение иммунитета.