В Уфе из пожара в жилом доме эвакуировали 17 человек

Сегодня, 18 мая, в центре Уфы произошёл пожар. Огнём охватило одну из квартир в доме по улице Карла Маркса. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС Башкирии.

Горение происходило на балконе квартиры. Из окна на седьмом этаже валил густой дым и вырывались языки пламени. Из подъезда были эвакуированы 17 человек, из которых двое дети.

Тушить пожар бросились 16 человек личного состава и 7 единиц техники. Сейчас проводится разбор конструкции. Причины возгорания предстоит установить дознавателю МЧС.