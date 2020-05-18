В Башкирии обнаружено еще 94 случая заражения коронавирусом за сутки

В Башкирии за выходные число зараженных новой коронавирсной инфекцией превысило 2 тысячи человек. За прошедшие сутки в республике зарегистрировано еще 94 случая инфицирования. Общее количество больных достигло 2 155.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 18 мая, 651 человек побороли коронавирус и выписались из больниц. Число скончавшихся от инфекции - 17.

Всего в России 290 678 зараженных. Которые сутки число заболевших перестало расти. Так, на сегодняшний день прирост инфицированных составил 8 926 человек.