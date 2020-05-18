В Башкирии подросток баловался в бане и получил сильные ожоги

17 мая в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Башкирии поступило сообщение о несчастном случае. 13-летний подросток получил серьёзные ожоги в бане. Мальчика доставили в Кушнаренквоскую ЦРБ.

Оказалось, подросток баловался с легковоспламеняющейся жидкостью. Он плеснул её в топку и получил сильные ожоги. Дедушка подростка как раз в этот момент топил баню.

Пожарная охрана на место происшествия не вызывалась. Из районной больницы подростка перевезли в Уфу. Пострадавшему оказывается необходимое лечение в больнице №18.