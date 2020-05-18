В Башкирии ужесточат режим самоизоляции

В Башкирии ужесточается режим самоизоляции для некоторых категорий граждан. Об этом стало известно сегодня, 18 мая, на оперативном совещании в Правительстве республики. Так, для лиц старше 65 лет и людей, страдающих от хронических заболеваний, вводятся жесткие карантинные меры.
Перечисленным категориям граждан теперь необходимо соблюдать режим самоизоляции не только в те часы, которые были озвучены ранее (с 18.00 до 06.00). Соответствующий указ будет подписан в течение часа.
Республиканский указ подготовлен с учетом поручения президента России Владимира Путина о введении режима самоизоляции для людей 65+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.