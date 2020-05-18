В Башкирии ужесточат режим самоизоляции

«Подобный указ мы подготовили и с учетом мнения врачей сейчас немного его подкорректируем. В течение часа документ будет подписан. На что обращаю внимание в этом указе. Да, это социальная изоляция для людей 65+ и больных хроническими заболеваниями. В указе содержатся две рекомендательные нормы. Первое: работающие люди старше 65 лет переходят на удаленный режим работы. Мы рекомендуем органам полиции в ходе своих рейдов обращать внимание на людей этого возраста и настоятельно советовать им соблюдать режим самоизоляции. Поэтому все выдержки, все возможные исключения для того, чтобы они сходили в магазин, к врачу, могли получить экстренную медицинскую помощь — это все мы пропишем в указе. Но базовой нормой будет то люди 65+ вновь уходят на режим самоизоляции»

Радий Хабиров, глава Башкирии