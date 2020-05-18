Стало известно о самом полезном для сердца орехе

Грецкие орехи – это самый полезный растительный продукт для сердца. Их состав отличается от состава других орехов. Об этом рассказала доктор медицинских наукр Марта Гуаш Ферре.

По словам специалиста, грецкий орех является уникальным продуктом питания. Их состав отчается от состава других орехов тем, что они содержат больше альфа-линоленовой кислоты. Она является омега-3 жирной кислотой, подобно той, которая содержится в рыбе.