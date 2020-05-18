Стало известно о самом полезном для сердца орехе

Грецкие орехи – это самый полезный растительный продукт для сердца. Их состав отличается от состава других орехов. Об этом рассказала доктор медицинских наукр Марта Гуаш Ферре.
По словам специалиста, грецкий орех является уникальным продуктом питания. Их состав отчается от состава других орехов тем, что они содержат больше альфа-линоленовой кислоты. Она является омега-3 жирной кислотой, подобно той, которая содержится в рыбе.
Кроме этого, в грецких орехах содержится большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Регулярное употребление этих орехов может предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, употребление грецких орехов может улучшить липидный профиль и оказать противовоспалительный эффект.