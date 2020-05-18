В Башкирии произошли кадровые перестановки

Игорь Миронов родился в городе Уфе в 1979 году. Успешно окончил экономический факультет БашГУ. Миронов занимал различные посты: руководитель отдела, ведущий специалист, заместитель генерального директора, заместитель министра. Перед тем, как возглавить администрацию Салавата, Игорь Геннадьевич проработал в «Продуктсервисе» (1998-2001), в департаменте стран Европы Минэконоразвития и торговли РФ (до 2004), в Сибнефти (до 2006), в структурах Газпрома (до 2019), в министерстве промышленности Башкирии.