В России назвали число регионов, готовых к смягчению режима самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что 27 российских регионов готовы к смягчению режима самоизоляции. Меры выхода будут постепенными. Об том Мишустин рассказал на заседании по борьбе с распространением коронавируса.
27 субъектов России готовы к постепенному снятию ограничений. Об этом говорят результаты мониторинга ряда регионов. По словам Мишустина, распространение коронавируса в этих регионах за последние сутки не превышает единицу.
Смягчение ограничительных мер в регионах будет поэтапным. Вместе с этим в регионах будет так же тщательно проводиться тестирование. Российский премьер также сказал, что более половины коек для заражённых в этих субъектах остаются свободными.