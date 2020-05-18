В Уфе две легковые машины разбились «всмятку» после столкновения

Накануне, 17 мая, в Уфе произошла страшная авария. Вечером лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Сообщается, что в ДТП пострадали четыре человека.

43-летний водитель «Дэу Нексии» двигался по Нагаевскому шоссе. Приближаясь к улице Пригорной автомобилист врезался во встречную машину. Оба автомобиля получили серьёзные технические повреждения.

В аварии пострадали четыре человека. Срочная госпитализация потребовалась двум пострадавшим. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства трагедии и устанавливают виновника.