Эксперты отмечают усиление внимания во время кризиса к семьям Башкирии

По его мнению, в Башкирии реализованы как финансовые меры поддержки семей, так и альтернативные механизмы нивелирования негативных последствий пандемии. В частности, Башкортостан дополнительно из республиканского бюджета субсидирует часть затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам. Субсидии до 100 тысяч рублей смогут получить многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, инвалиды, родители-одиночки, а также жители Башкирии, потерявшие работу с 15 марта по 1 июня текущего года, по ипотечным кредитам, полученным с 1 января 2018 по 1 апреля 2020 года. Также Башкирия, в отличие от многих регионов, проводит «Последний звонок» в дистанционном режиме.