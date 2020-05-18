В Уфе художник организовал выставку картин во дворе

Необычная выставка развернулась на улицах столичного микрорайона Затон. Уфимский художник Тагир Саитов в честь 75-летия Победы представил созданным им картины у себя во дворе. Таким образом мужчина почтил память своих родителей - участников Великой Отечественной войны.
В планах художника – организовать выставку и на малой родине, в деревне Карача-Елга Кушнаренковского района.
Тагир Саитов – педагог. Несмотря на почтенный возраст, он до сих пор ведет занятия в школе. Учит мальчиков и девочек одному из древнейших ремесел – резьбе по дереву. Организовать выставку художнику помогла семья.