В Уфе художник организовал выставку картин во дворе

Необычная выставка развернулась на улицах столичного микрорайона Затон. Уфимский художник Тагир Саитов в честь 75-летия Победы представил созданным им картины у себя во дворе. Таким образом мужчина почтил память своих родителей - участников Великой Отечественной войны.

В планах художника – организовать выставку и на малой родине, в деревне Карача-Елга Кушнаренковского района. 

Человек взрослеет, у него желание бывает, чтобы после себя чего-то оставить, чтобы что-то сделать, чтобы вспомнили тебя. Вот поэтому, возраст уже. 

Тагир Саитов, художник

Тагир Саитов – педагог. Несмотря на почтенный возраст, он до сих пор ведет занятия в школе. Учит мальчиков и девочек одному из древнейших ремесел – резьбе по дереву. Организовать выставку художнику помогла семья. 

 Потом картины мы дарим. Папа дарит библиотекам, где он живет в деревни.

Лилия Саитова, дочь

Говорят же, если дома не спокойно, если там ругаются, если друг друга не поддерживают, никогда вот такой красоты не сделаешь. Он делает в радость и нам, и соседям

Зайтуна Саитова, жена