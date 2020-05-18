Башкирия заслуженно вошла в топ лидеров по эффективности борьбы с COVID-19
Стало известно,
что Башкирия заняла второе место в рейтинге регионов по эффективности борьбы с
коронавирусом. В республике активно реализуются меры поддержки семей и детей. Политолог,
кандидат географических наук Александр Егоров отметил, что высокий результат
совершенно заслужен.
Специалист отметил,
что жители Башкирии оценивались как дисциплинированные в плане выплат по
кредитам. Однако наступивший кризис, вызванный коронавирусом, может негативно
сказаться на благосостоянии населения и возможности выплачивать кредиты. Введённые
региональные субсидии как раз помогут справиться с такой финансовой проблемой.
Несмотря на то, что население Башкортостана до коронакризиса характеризовалось как дисциплинированное в плане выплат по кредитам (на 1 января 2020 г. просроченная задолженность физлиц — 3,7%), общий объем кредитов жителей республики составлял 482,2 млрд рублей. С учетом негативного воздействия введенных в стране ограничительных мер, приведших к сокращению зарплат, а то и потере работы частью населения, платить кредиты станет сложнее, особенно для многодетных семей и уязвимых социальных групп. Региональные субсидии позволят если не «закрыть» кредиты, то существенно снизить долговую нагрузку на обозначенные правительством республики категории граждан.
Александр Егоров, политолог, кандидат географических наук
Также Александр
Егоров отметил, что вынужденное дистанционное обучение встретили в Башкирии
серьёзно. В республике идёт активное развитие информационно-коммуникационной
инфраструктуры – многие поселения подключают к мобильной сети и Интернету. До 2024
года планируется провести сеть во все, даже самые отдаленные деревни.
Что касается «последнего звонка» в дистанционном режиме, то он также является разумным шагом местных властей. Школьники уже успели привыкнуть к дистанционному режиму обучения, поэтому последний звонок в онлайн-формате – это логическое завершение учебного процесса, и он точно запомнится своим нетрадиционным форматом. С практической точки зрения это обоснованно: опасность распространения вируса все еще высока и лучше не рисковать, если есть возможность. Благо в республике активно идет развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, в т. ч. планы Министерства цифрового развития госуправления РБ к концу 2024 года обеспечить все населенные пункты с населением более 250 человек услугами мобильной связи и доступом к сети Интернет. Вполне возможно, что в настоящих реалиях этот процесс распространится также на села и деревни поменьше.
Александр Егоров, политолог, кандидат географических наук