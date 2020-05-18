Евгений Соболев: «Вхождение Башкирии в лидерский топ-3 - результат последовательной соцполитики»

«Что касается дистанционной формы последнего звонка, то это скорее попытка компенсировать традиционный последний звонок и полюбившийся Уфе «Весенний бал», тем не менее, в сложившихся обстоятельствах это тоже форма диалога. Более того, за почти два месяца самоизоляции многие школьники достаточно хорошо приспособились к онлайн коммуникации, в том числе с большим количеством участников, поэтому последний звонок должен пройти на хорошем уровне»

Евгений Соболев, политолог