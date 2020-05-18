Евгений Соболев: «Вхождение Башкирии в лидерский топ-3 - результат последовательной соцполитики»

Башкирия заняла вторую строчку в рейтинге по эффективности мер защиты семей и детей во время эпидемиологической обстановки в стране, вызванной коронавирусной инфекцией. Лидером топа стала Ленинградская область, а тройку лидеров замкнула Удмуртия. Эксперты сходятся во мнении, что такое высокое место Башкирии обусловлено тем, что региональная власть всегда ставила институт семьи в приоритет, еще до пандемии. 

Рейтинг был составлен экспертным институтом социальных исследований. Авторы топа отметили, что такие меры региональной администрации, как дополнительное субсидирование части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам и проведение в республике последнего звонка в дистанционном режиме. Указанные меры стали результатом последовательной политики, направленной на поддержку семьи, пропаганду семейных ценностей.

К слову, в соответствии с Указом Главы Башкирии от 23 сентября 2019 года «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года» работа правительства РБ направлена на реализацию мер социальной поддержки и обеспечение комфортной жизни жителей республики, на что выделены существенные многомиллиардные средства.

В Башкирии разработано достаточно мер социальной поддержки и некоторые из них были успешно применены в борьбе против распространения коронавирусной инфекции.

Экспертами ЭИСИ также была отмечена такая мера поддержки в республике, как единовременные выплаты донорам антиковидной плазмы.

Согласно указу, который был подписан Радием Хабировым 14 мая, доноры (переболевшие COVID-19), сдавшие плазму крови, смогут получить от 2500 до 5000 рублей.

«Что касается дистанционной формы последнего звонка, то это скорее попытка компенсировать традиционный последний звонок и полюбившийся Уфе «Весенний бал», тем не менее, в сложившихся обстоятельствах это тоже форма диалога. Более того, за почти два месяца самоизоляции многие школьники достаточно хорошо приспособились к онлайн коммуникации, в том числе с большим количеством участников, поэтому последний звонок должен пройти на хорошем уровне»

Евгений Соболев, политолог