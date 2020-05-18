В России работающим пенсионерам продлили больничные до конца мая

Российское правительство продлило работающим пенсионерам электронные больничные до 29 мая. Это коснулось тех пенсионеров, которые вынуждены соблюдать самоизоляцию и не могут работать удалённо. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

С 12 до 29 мая пенсионерам, которые не могут работать удалённо, и соблюдают самоизоляицию, продлили электронные больничные. Новые больничные будут оплачены из фонда социального страхования напрямую работнику. Больничные будут оплачены за весь период в течении семи дней со дня оформления.