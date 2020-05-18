Житель Башкирии убил соседа деревянной табуреткой

Жуткая трагедия произошла в селе Толбазы Аургазинского района. 13 мая местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже 58-летнего отца. В исчезновении мужчины оказался виновен сосед.

Следствие выяснило все обстоятельства трагедии. Оказалось, погибший 6 мая пришёл в гости к 59-летнему товарищу. Мужчины выпивали, пока между ними не завязалась словесная перепалка, которая перетекла в драку.

59-летний житель села схватил табурет и жестоко избил противника. На следующее утро, осознав убийство, он поспешил отвезти тело друга подальше от села и выбросил в овраг. Подозреваемый указал место захоронения тела и написал явку с повинной.