Ураза-байрам онлайн и поддержка бизнеса: итоги оперативного совещания в правительстве Башкирии

Ураза-байрам в этом году пройдет в режиме онлайн – об этом на совещании в правительстве заявил Глава республики. Несмотря на ослабление режима самоизоляции, ограничения всё же будут действовать, особенно, для тех, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания – они в зоне риска. На заседании также обсудили и меры оздоровления бизнеса и экономики региона, уже готов второй пакет антикризисных мер.
Такой площадь перед первой соборной мечетью будет и во время празднования Уразы. Изначально рассматривался вариант переноса богослужений из зданий на улицы. Но в итоге от массовых мероприятий отказались. Подобное решение принимали и во время православного праздника – Пасхи. Кстати, там, где режим не соблюдался, были вспышки заболевания COVID-19. Но быть причастными к богослужению верующие всё же смогут. Его будут транслировать в режиме онлайн.
Об этом решении Глава республики заявил на еженедельном оперативном совещании в Правительстве. Оно было принято совместно с духовенством. Несмотря на послабление режима полной самоизоляции, меры предосторожности необходимо соблюдать. Так, для лиц старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, ограничения будут действовать. Республиканский указ подготовлен с учетом поручения президента Владимира Путина.
На оперативном совещании также обсудили и второй пакет мер по повышению устойчивости экономики республики. Перечень наиболее пострадавших видов экономической деятельности расширили с 16 до 34. В него вошли 38 инициатив поддержки малого бизнеса и реального сектора экономики. Но для реализации этих мер необходимо внести некоторые поправки в законодательство республики.
На совещании обсудили и ямочный ремонт. К 15 мая 48 муниципалитетов не успели выполнить половину работ по устранению ям на дорогах. Об этом сообщили представители Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. В то же время объёмы работ в этом году превышают прошлогодние показатели более чем в 2,5 раза.
А вот показатели в сельскохозяйственной отрасли радуют. Башкортостан – лидер в России по заявкам в «Росагролизинг» на приобретение сельхозтехники. Аграрии приобретают по программе оборудования почти на 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства. Ильшат Фазрахманов также рассказал, что в республике продолжается яровой сев. Погода благоволит. Уже засеяно более 70 процентов от плана. И уже традиционно в этой гонке лидерами являются районы Предуральской и Южной лесостепной зон.