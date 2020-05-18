Ураза-байрам онлайн и поддержка бизнеса: итоги оперативного совещания в правительстве Башкирии

Ураза-байрам в этом году пройдет в режиме онлайн – об этом на совещании в правительстве заявил Глава республики. Несмотря на ослабление режима самоизоляции, ограничения всё же будут действовать, особенно, для тех, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания – они в зоне риска. На заседании также обсудили и меры оздоровления бизнеса и экономики региона, уже готов второй пакет антикризисных мер.

Такой площадь перед первой соборной мечетью будет и во время празднования Уразы. Изначально рассматривался вариант переноса богослужений из зданий на улицы. Но в итоге от массовых мероприятий отказались. Подобное решение принимали и во время православного праздника – Пасхи. Кстати, там, где режим не соблюдался, были вспышки заболевания COVID-19. Но быть причастными к богослужению верующие всё же смогут. Его будут транслировать в режиме онлайн.

Хочу донести, что беречь себя – это больший фард, чем посещать праздничную молитву. Пусть Аллах примет посты и ваше усердие в сохранении спокойствия в нашей республике и наших домах. Айнур Биргалин, председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан

Об этом решении Глава республики заявил на еженедельном оперативном совещании в Правительстве. Оно было принято совместно с духовенством. Несмотря на послабление режима полной самоизоляции, меры предосторожности необходимо соблюдать. Так, для лиц старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, ограничения будут действовать. Республиканский указ подготовлен с учетом поручения президента Владимира Путина.

На оперативном совещании также обсудили и второй пакет мер по повышению устойчивости экономики республики. Перечень наиболее пострадавших видов экономической деятельности расширили с 16 до 34. В него вошли 38 инициатив поддержки малого бизнеса и реального сектора экономики. Но для реализации этих мер необходимо внести некоторые поправки в законодательство республики.

На совещании обсудили и ямочный ремонт. К 15 мая 48 муниципалитетов не успели выполнить половину работ по устранению ям на дорогах. Об этом сообщили представители Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. В то же время объёмы работ в этом году превышают прошлогодние показатели более чем в 2,5 раза.

Жители сейчас не так массово жалуются на дороги, как это было в начале весны. Я и сам вижу, что работы активно ведутся. Все асфальтобетонные заводы работают. 15 июня жду доклад о завершении ремонта всех оцифрованных ям. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан