В Башкирии ищут двух мужчин, пропавших на воде

В республике ищут двоих пропавших на воде. В Нуримановском районе не вернулся домой рыбак. Его ищут с конца апреля.

А в Кугарчинском районе второй день не могут найти утопленника. Несчастный случай произошел в минувшую субботу недалеко от деревни Верхнесанзяпово. Компания отдыхала на берегу реки Большой Ик. 57-летний мужчина пошел купаться и не вернулся.