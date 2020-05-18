В Башкирии ищут двух мужчин, пропавших на воде

В республике ищут двоих пропавших на воде. В Нуримановском районе не вернулся домой рыбак. Его ищут с конца апреля.
А в Кугарчинском районе второй день не могут найти утопленника. Несчастный случай произошел в минувшую субботу недалеко от деревни Верхнесанзяпово. Компания отдыхала на берегу реки Большой Ик. 57-летний мужчина пошел купаться и не вернулся.
По предварительным данным Госкомитета Башкирии по ЧС, сельчанин был в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели отмечают, что сейчас, несмотря на теплую погоду, вода холодная. Это значительно увеличивает вероятность происшествий на водоемах.