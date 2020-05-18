«Думает руки на себя наложить»: в Башкирии затравили подростка, избившего инвалида

В соцсетях развернулись бурные дискуссии по поводу происшествия в Стерлитамаке. В сети появилось видео, на котором 15-летний школьник в подъезде избивает 50-летнего инвалида. Мы побывали на месте происшествия и пообщались с участниками конфликта.

Делая эти кадры, подростки явно не понимали, что снимают доказательства против самих же себя. За кадром, предположительно, трое школьников, впрочем, главным героем видео стал 15-летний Айдар. Не стесняясь ы выражениях, он на равных разговаривает с человеком как минимум в 3 раза старше себя. Когда словесные аргументы заканчиваются, подросток начинает бить пострадавшего.

Дать достойный отпор пострадавший не может. 50-летний мужчина – инвалид. Восстанавливая картину того дня, Юрий Васильев говорит: подростки долгое время шумели под окнами его дома, на замечания не реагировали. Сгоряча он выплеснул на них стакан воды и, конечно, не ожидал, что тем самым вызывает их на поединок.

Молодежь такая, вот и все. Что тут объяснять? Я ничего не могу объяснить. Юрий Васильев

Фактами подростковой жестокости уже мало кого удивишь. Однако эти кадры все же наделали немало шума. Интернет-пользователи обещали проучить драчливого подростка. По словам родственников Айдара, так называемые мстители периодически дежурят возле их дома.

Он уже не знаю что с собой хочет сделать из-за этой травли. Ребенок уже осознал, что он совершил, что все это было неправильно. Он уже боится, думает руки на себя наложить. Тетя Айдара

Айдара, так сказать, на сохранение отправили в деревню. Другие несовершеннолетние участники видео, также опасаясь мести, удалили свои страницы в соцсетях.

По словам очевидцев, школьники любили проводить время в весьма сомнительных местах. Например, вот здесь, в гаражах. Надписи на стенах ясно дают понять жизненные ориентиры этих подростков.

В местном управлении МВД сообщили, что инцидент произошёл еще в апреле. Однако факт вскрылся именно сейчас, после публикации видеозаписи. Сейчас полиция проводит проверку.

В отношении родителей подростка составлен протокол по ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Проверку проводят инспекторы по делам несовершеннолетних. Максим Родионов, руководитель пресс-службы МВД России по Республике Башкортостан