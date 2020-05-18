Подземный переход около Монумента Дружбы в Уфе могут запустить в конце года

Через неделю на строящемся пешеходном переходе от Монумента Дружбы к набережной начнут возводить стены. На объекте сейчас идут монолитные работы. Это укладка бетонной смеси в железные конструкции.

Новый подземный переход длиной 110 метров соединит набережную Белой с Монументом Дружбы. Строительные работы сейчас сосредоточены на выходе со стороны памятника. Подземный пешеходный переход планируют запустить к концу года.