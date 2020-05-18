Малышке из Башкирии со спинальной мышечной атрофией срочно требуется помощь

Полуторагодовалой Полине из Белорецка требуется самое дорогое лекарство в мире: девочке поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия». Это значит, что она постепенно утрачивает все моторные функции. Спасти её может всего одна инъекция, но её стоимость – около 170 миллионов рублей.
Полина родилась здоровой девочкой и, как все дети, начала ползать в полгода. Сама переворачивалась и пробовала встать на ноги. Но со временем активности и самостоятельности стало меньше. В конце концов малышка уже не могла сидеть без помощи родителей.
Диагноз «Спинальная мышечная атрофия» стал для семьи настоящим шоком. Из-за этого смертельного генетического заболевание ребенок может перестать двигаться и даже дышать.
Чтобы помочь Полине, достаточно одной инъекции препарата «Золгенсма». Это лекарство, которое способно вылечить ребенка, но его стоимость высокая даже для обеспеченных семей. А для Елсуковых и вовсе космическая – почти 170 миллионов рублей. При этом времени у Полины все меньше и меньше. Препарат нужно ввести до того, как малышке исполнится 2 года.
Помочь Полине мы можем все вместе. Для этого нужно сделать перевод любой суммы через благотворительный фонд «Сбереги жизнь» или на реквизиты мамы. Любая помощь для девочки неоценима.