«Трава нового поколения»: в ФК «Уфа» рассказали о новом газоне из Италии

К возобновлению Чемпионата РПЛ на стадионе «Нефтяник» появится новый газон. Сегодня в Уфе начались работы по уборке старого и подготовка к укладке нового искусственного покрытия. Его привезли из Италии.
Сначала старое покрытие освобождают от кокосовой крошки и глины. Специальное оборудование, как пылесос, собирает его с искусственной травы. Только после того, как всю крошку уберут, поле заменят.
Покрытие, которое сейчас лежит на стадионе «Нефтяник», в неплохом состоянии, однако руководство клуба решило его заменить. Это тоже искусственное поле, но уже нового поколения. Ворс на нем гуще. Благодаря этому покрытие может прослужить не пять лет, как предыдущее, а дольше. К тому же оно ярче, а это улучшит телевизионную картинку.
Новое искусственное покрытие для стадиона «Нефтяник» было куплено в Италии. Общая стоимость материала вместе с работами по смене газона составила больше 30 миллионов рублей. А старое покрытие пойдет на развитие детского футбола в республике.
Новый газон будет постелен ко второму июня. Именно тогда заканчивается сбор основной команды в Аше, и она продолжит подготовку к возобновлению Чемпионата РПЛ на домашнем стадионе с новым покрытием.