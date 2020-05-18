«Трава нового поколения»: в ФК «Уфа» рассказали о новом газоне из Италии

К возобновлению Чемпионата РПЛ на стадионе «Нефтяник» появится новый газон. Сегодня в Уфе начались работы по уборке старого и подготовка к укладке нового искусственного покрытия. Его привезли из Италии.

Сначала старое покрытие освобождают от кокосовой крошки и глины. Специальное оборудование, как пылесос, собирает его с искусственной травы. Только после того, как всю крошку уберут, поле заменят.

Мы планировали, что он пролежит у нас шесть лет, но износ большой, поэтому мы сейчас меняем. И все свои обязательства перед лигой и другими командами выполняем. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Покрытие, которое сейчас лежит на стадионе «Нефтяник», в неплохом состоянии, однако руководство клуба решило его заменить. Это тоже искусственное поле, но уже нового поколения. Ворс на нем гуще. Благодаря этому покрытие может прослужить не пять лет, как предыдущее, а дольше. К тому же оно ярче, а это улучшит телевизионную картинку.

В настоящий момент проходит замена искусственной травы на траву нового поколения. Потому что старая трава не обеспечивает должный дренаж. Щебеночное основание остается прежним. Будет производиться выемка старой крошки и на новое покрытие будет новая крошка сыпаться. Ильнур Юнусов, главный инженер СК «Нефтяник»

Новое искусственное покрытие для стадиона «Нефтяник» было куплено в Италии. Общая стоимость материала вместе с работами по смене газона составила больше 30 миллионов рублей. А старое покрытие пойдет на развитие детского футбола в республике.

Мы снимаем газон примерно наполовину. Одна будет постелена в 141 школе в Сипайлово, а вторая – в 31-й школе на Зорге. Это большие траты на самом деле, потому что нужно подготовить основание, резиновой крошкой засыпать. Октябрьский район нашел на это деньги. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»