«Трава нового поколения»: в ФК «Уфа» рассказали о новом газоне из Италии

К возобновлению Чемпионата РПЛ на стадионе «Нефтяник» появится новый газон. Сегодня в Уфе начались работы по уборке старого и подготовка к укладке нового искусственного покрытия. Его привезли из Италии.

Сначала старое покрытие освобождают от кокосовой крошки и глины. Специальное оборудование, как пылесос, собирает его с искусственной травы. Только после того, как всю крошку уберут, поле заменят.

Мы планировали, что он пролежит у нас шесть лет, но износ большой, поэтому мы сейчас меняем. И все свои обязательства перед лигой и другими командами выполняем.

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Покрытие, которое сейчас лежит на стадионе «Нефтяник», в неплохом состоянии, однако руководство клуба решило его заменить. Это тоже искусственное поле, но уже нового поколения. Ворс на нем гуще. Благодаря этому покрытие может прослужить не пять лет, как предыдущее, а дольше. К тому же оно ярче, а это улучшит телевизионную картинку.

В настоящий момент проходит замена искусственной травы на траву нового поколения. Потому что старая трава не обеспечивает должный дренаж. Щебеночное основание остается прежним. Будет производиться выемка старой крошки и на новое покрытие будет новая крошка сыпаться.

Ильнур Юнусов, главный инженер СК «Нефтяник»

Новое искусственное покрытие для стадиона «Нефтяник» было куплено в Италии. Общая стоимость материала вместе с работами по смене газона составила больше 30 миллионов рублей. А старое покрытие пойдет на развитие детского футбола в республике.

Мы снимаем газон примерно наполовину. Одна будет постелена в 141 школе в Сипайлово, а вторая – в 31-й школе на Зорге. Это большие траты на самом деле, потому что нужно подготовить основание, резиновой крошкой засыпать. Октябрьский район нашел на это деньги.

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»

Новый газон будет постелен ко второму июня. Именно тогда заканчивается сбор основной команды в Аше, и она продолжит подготовку к возобновлению Чемпионата РПЛ на домашнем стадионе с новым покрытием.