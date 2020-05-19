Специалисты рассказали о причинах распространения риса в мире

Масштабное похолодание, которое произошло 4200 лет тому назад, привело к распространению риса. Похолодание также способствовало тому, что у этой культуры появились новые сортов. Это следует из исследования международной компании специалистов.

Глобальное похолодание, которое произошло 4200 лет тому назад, помогло распространению риса и появлению новых сортов. Специалисты в исследовании этого вопроса использовали междисциплинарный подход. Была изучена история риса, его историческое продвижение по миру.

Более 1400 видов риса было изучено специалистами. Выяснилось, что изначально выращивание риса ограничивалось только территорией Китая. Было это почти десять тысяч лет тому назад. Позже рис начал распространяться по всей Азии, дошёл до Ближнего Востока, Африки, Европы. Рис оказался уникальной культурой, он приспосабливался к разным климатам в разных странах .