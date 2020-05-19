В Башкирии возобновят проведение спортивных зрелищ после послабления самоизоляции

Башкирия станет первым регионом в России, который возобновит спортивные мероприятия. Режим самоизоляции ослаблен, а нерабочие дни с сохранением заработной платы закончились. Уже в конце мая пройдет первое спортивное зрелище после послабления режима.
23 мая на ипподроме «Акбузат» состоится третий этап республиканского конно-спортивного турнира «Терра Башкирия». Важно отметить, что соревнование пройдет без зрителей с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. В этом этапе силы покажут конники из Архангельского, Бирского, Иглинского и Салаватского районов.
Турнир начнется в 12:00 и будет транслироваться на пяти телеканалах. БСТ, UTV, «Вся Уфа», Конный мир, «СтартТВ» покажут скачки для любителей конного спорта. Также за соревнованием можно следить и в социальных сетях (akbuzat_ippodrom_ufa в VK).
Фото: Интернет.