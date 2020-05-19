В Башкирии возобновят проведение спортивных зрелищ после послабления самоизоляции

Турнир начнется в 12:00 и будет транслироваться на пяти телеканалах. БСТ, UTV, «Вся Уфа», Конный мир, «СтартТВ» покажут скачки для любителей конного спорта. Также за соревнованием можно следить и в социальных сетях (akbuzat_ippodrom_ufa в VK).