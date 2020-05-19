В Уфе из РКБ им. Куватова уволилась главный врач

Стало известно, что главный врач Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова покинула свой пост. Эльза Сыртланова не работает в медучреждении с 19 мая. Экс-главврач написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Пока точно неизвестно, куда перейдет Эльза Сыртланова. Скорее всего медик займет пост главного врача в уфимской поликлинике №38. А место главного врача в РКБ им. Куватова прочат главврачу клиники БГМУ Шамилю Булатову.

Напомним, РКБ им. Куватова стала главным очагом распространения коронавируса. Генпрокуратура взялась за проверку медицинского учреждения, также проверяется работа административных органов и предпринятые меры. Более 1000 врачей и пациентов оказались заперты на принудительный карантин в РКБ.