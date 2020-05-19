В Башкирии обнаружили овраг с кучей гробов

Близ деревни Каран была обнаружена самая странная несанкционированная свалка. В овраге недалеко от поселения лежала куча гробов. О жуткой находке рассказал активист из Чекмагушевского района Руслан Нуртдинов.

Общественный деятель проводил рейд по стихийным свалкам и наткнулся на кучу гробов в овраге. Видимо, гробы выбрасывались после погребальных церемоний. Спустя сутки от них избавились – гробы были сожжены, а несанкционированная мусорка устранена.

Когда поехал по свалкам, думал, готов увидеть что угодно, но такое увидеть… признаюсь, не был готов. Это за гранью понимания. Надо прибраться.

Руслан Нуртдинов, активист

А недавно, 15 мая, был обнаружен цинковый гроб недалеко от трассы в Бакалинском районе. Происхождение находки так же неизвестно, но правоохранительные органы предполагают, что гроб могли просто выронить из машины. Сам гроб был пустой.