В Башкирии обнаружили овраг с кучей гробов

Близ деревни Каран была обнаружена самая странная несанкционированная свалка. В овраге недалеко от поселения лежала куча гробов. О жуткой находке рассказал активист из Чекмагушевского района Руслан Нуртдинов.

Общественный деятель проводил рейд по стихийным свалкам и наткнулся на кучу гробов в овраге. Видимо, гробы выбрасывались после погребальных церемоний. Спустя сутки от них избавились – гробы были сожжены, а несанкционированная мусорка устранена.

Когда поехал по свалкам, думал, готов увидеть что угодно, но такое увидеть… признаюсь, не был готов. Это за гранью понимания. Надо прибраться. Руслан Нуртдинов, активист