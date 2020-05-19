Учёные: человечество глупеет из-за современных технологий

Развитие современных технологий ведёт к негативным последствиям. Человечество глупеет вместе с усовершенствованием технологий. Как оказалось, у людей снижается уровень интеллектуального развития (IQ).

Учёные уверяют, вместе с развитием технологий в современном мире, человечество глупеет. Если так будет продолжаться, мир столкнётся с настоящей деградацией. В целом, как отмечают специалисты, интеллектуальные способности человека зависят напрямую от экологической и социальной среды, бытовых условий, условий труда. Кроме этого, на IQ человека влияют и негативные события: трагедия, личные потери и т.д.

IQ населения планеты фиксировался полвека тому назад. Но в наше время наблюдается обратный процесс. Например, в Норвегии каждые 10 лет показатель IQ снижается на 7 пунктов. Если такое положение сохранится, в ближайшее время уровень интеллектуального развития человечества может сократиться с 130 до 69.