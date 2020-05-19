Мэрия Уфы начнёт контролировать места молодежных тусовок

Мэр города Уфы попросил разобраться с ночным весельем молодёжи на парковке у Конгресс-холла «Торатау». Место будет взято под контроль. Ульфат Мустафин отметил, что такие тусовки нарушают санитарно-эпидемиологические нормы.

Об этом мэр башкирской столицы рассказал на оперативном совещании. По мнению мэрии города, такой досуг пока опасен из-за неспокойной эпидемиологической ситуации. Несмотря на то, что режим самоизоляции ослаблен, проводить досуг «весело и вместе» ещё не время.

Возьмите на постоянный контроль парковку возле Конгрес-холла «Торатау». Вечерами там собирается слишком много молодежи, что приводит к несоблюдению дистанции и всех профилактических мер. Сейчас не время вместе весело проводить досуг. Ульфат Мустафин, мэр Уфы

По сообщениям директора МКУ «Центр общественной безопасности Уфы» Александра Овчинникова, именно на парковке у «Торатау» было зафиксировано большое количество нарушений. На площади Салавата Юлаева зарегистрировано 117 нарушений. Из них 60 нарушителей не соблюдали масочный режим.