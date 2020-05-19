Путин обратился к мусульманам с просьбой отметить Уразу-байрам дома

Президент России призвал мусульман прислушаться к призывам священнослужителей и провести Уразу-байрам дома. Об этом Владимир Путин рассказал на совещании с представителями республики Дагестан. В своём выступлении президент призвал к ответственности в этот нелёгкий период.
18 мая Владимир Путин провёл онлайн-совещание с представителями республики Дагестан. В начале своего выступления президент напомнил о том, что сейчас у мусульман идёт священный месяц поста. Он завершается большим праздником Ураза-байрам, в котором принято проводить коллективные молитвы, собираться большими компаниями.
Мусульманские священнослужители с начала пандемии призывают всех приверженцев Ислама максимально не помещать мечети, проводить все религиозные обряды дома с минимальным количеством людей. Президент России подчеркнул важность таких моментов, поскольку уже в конце этой недели мусульмане отмечают окончание месяца Рамадан. Владимир Путин выразил надежду на то, что слова имамов и муфтиев будут услышаны мусульманами. Это является мерой для профилактики распространения коронавируса.