Жители Уфы возмутились портрету ветерана над помойкой

Уфимцы поделились неприятной находкой. На пересечении улиц Мустая Карима и Коммунистический повесили портрет ветерана. Однако благое дело омрачилось тем, что фотография висит прямо над мусоркой.

Цель проекта – рассказать о солдатах Великой Отечественной войны жителям города. Так, на портрете Шайхутдинова Гимая Фасхутдиновича написано о его заслугах и рассказана история жизни. Вот только портрет висит прямо над мусорными контейнерами.

Жители Уфы были обескуражены и даже обижены такому соседству. Так как портрет находится прямо в центре города, большое количество людей может наблюдать некрасивую картину. Известно, что после возмущения уфимцев портрет поспешили убрать.